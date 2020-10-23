В ДТП в Рязанской области погибла 58-летняя велосипедистка

В результате ДТП в Александро-Невском погибла 58-летняя женщина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, всё случилось в четверг, 22 октября. В 13.45 у дома №15 на улице Садовой местная жительница, ехавшая на велосипеде «Стелс», не убедившись в безопасности манёвра, стала поворачивать с правой обочины налево. В результате произошло столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-2114 под управлением 42-летнего местного жителя.

Во время ДТП велосипедистка упала и ударилась головой об асфальт. От полученной травмы женщина скончалась на месте происшествия.

– По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются, – говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.