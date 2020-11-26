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Новости РязаниПроисшествия

В ДТП на трассе Клепики – Рязань погиб человек

7info

В результате ДТП на трассе Спас-Клепики – Рязань погиб 63-летний мужчина. Об этом сообщил сайт издательства «Пресса».

Авария случилась в четверг, 26 ноября, в 6 часов на 19-м километре автодороги около деревни Рябиновка. По данным Госавтоинспекции, 59-летняя жительница Курской области, ехавшая за рулём автомобиля Nissan X-Trail, совершила столкновение с автомобилем Ford Transit под управлением 49-летней жительницы Московской области.

В аварии погиб 63-летний пассажир Nissan X-Trail. Женщины-водители получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка. 

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