Подрядчик приступил к устранению недостатков на Севастопольской аллее

В Рязани продолжается благоустройство Севастопольской аллеи. Ремонтные работы на объекте выполняются в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает сайт городской мэрии.

Сейчас завершаются работы по асфальтированию дорожек. Так как лаборатория выявила несоответствия нормативам по новому асфальту, подрядчик переделывает некачественные участки дороги. Для аллеи изготавливают скамейки, урны и информационные щиты.

Кроме того, специалисты подбирают зелёные насаждения для высадки на Аллее. Уже отобраны саженцы рябины, клена, барбариса, ивы и другие декоративные саженцы деревьев и кустарников. В ближайшее время под контролем городских служб благоустройства и Совета аллеи состоится озеленение территории.