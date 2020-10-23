Новости Рязани сегодня: 23 октября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 22 октября.

В Рязанской области выявлено ещё 105 случаев коронавируса.

Всего же с начала пандемии COVID-19 официально подтверждён у 9 тыс 908 жителей Рязани и области.

В Госдуме придумали, как заставить всех носить маски.

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов предложил раздавать маски бесплатно.

В Рязани из-за ремонта моста вновь изменят схему движения маршруток.

Маршрутки №№47, 49, 53, 65, 73, 88, 98 на участке пути между остановками «площадь Ленина» и «Политехнический институт» будут ездить по улице Горького и Праволыбедской. В прямом и обратном направлении.

В Рязанской области Николай Любимов продлил режим самоизоляции для пожилых людей.

С 27 октября по 9 ноября 2020 года будет действовать режим самоизоляции для пожилых людей.

Рязанцев пригласили принять участие в общегородском субботнике.

Мероприятие продлится с 9:00 до 11:00. Рязанцев ждут на нескольких городских площадках.

В субботу в Рязанской области будет облачно и +13°С.

Изображение IRCat с сайта Pixabay

Ветер западной четверти, 6-11 м/с. Температура воздуха по области ночью +5…+10°С, а днём +8…+13°С .