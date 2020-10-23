Рязанцев пригласили принять участие в общегородском субботнике

Администрация Рязани пригласила активных жителей города принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 24 октября, сообщает пресс-служба мэрии.
Мероприятие продлится с 9:00 до 11:00. Рязанцев ждут на следующих площадках:
- памятник Советско-Польскому братству по оружию;
- сквер Культуры;
- парк Железнодорожников;
- сквер на Соборной;
- парк 1812 года (вход в парк со стороны ул. Старая Дубрава);
- Портовый проезд;
- несанкционированная свалка в поселке Элеватор.
Весь инвентарь предоставят муниципальные предприятия. От горожан требуются только перчатки.