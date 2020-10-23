Рязанцев пригласили принять участие в общегородском субботнике

Администрация Рязани пригласила активных жителей города принять участие в общегородском субботнике, который пройдет 24 октября, сообщает пресс-служба мэрии.

Мероприятие продлится с 9:00 до 11:00. Рязанцев ждут на следующих площадках:

памятник Советско-Польскому братству по оружию;

сквер Культуры;

парк Железнодорожников;

сквер на Соборной;

парк 1812 года (вход в парк со стороны ул. Старая Дубрава);

Портовый проезд;

несанкционированная свалка в поселке Элеватор.

Весь инвентарь предоставят муниципальные предприятия. От горожан требуются только перчатки.