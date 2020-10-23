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В Госдуме придумали, как заставить всех носить маски

7info

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов рассказал в интервью радио Sputnik, как можно заставить жителей России носить маски.

Нилов отметил, что многие жители страны отказываются от индивидуальных средств защиты, так как экономят деньги. Им необходимо помочь. Депутат предложил раздавать маски бесплатно. 

– Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно, – говорится в сообщении на сайте радио Sputnik. 

То же самое касается перчаток и антисептиков. По словам Нилова, уже сейчас маску можно приобрести за 3 рубля, а их производство стоит копейки. Отметим, что в Рязани найти маску за 3 рубля вряд ли возможно. Если такие и есть, то качество их не самое лучшее. 

Также депутат предложил усилить рекламу антисептиков. Людям, особенно пожилым, необходимо говорить о пользе регулярного мытья рук, использования обеззараживателей. Для этого Нилов предлагает использовать телевидение, так как именно телевизору пенсионеры доверяют больше всего.

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