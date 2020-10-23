В Рязани из-за ремонта моста на улице Ленина изменятся маршруты некоторых автобусов

В Рязани с 24 октября в некоторые автобусные маршруты будут внесены изменения. К такому решению пришли из-за ремонта моста на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации.

Теперь автобусы маршрутов №№47, 49, 53, 65, 73, 88, 98 на участке пути между остановками «пл. Ленина» и «Политехнический институт» следуют по улицам Горького, Право-Лыбедской, Ленина (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.

А маршрутное такси №77 на участке пути между остановками «Театральная пл.» и «Дом Художника» следуют по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.