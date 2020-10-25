На общегородской субботник вышли более 200 рязанцев

Администрация Рязани рассказала о проведении третьего общегородского субботника. Участие в нём приняли более 200 человек.

Очередной субботник состоялся 24 октября в рамках осеннего месячника по благоустройству города. Уборка прошла в сквере на улице Октябрьской, в сквере Культуры. Мусор убрали с территории парка Железнодорожников, сквера на Соборной, Парка 1812 года. Убрались рязанцы также на Портовом проезде, в посёлке Элеватор они ликвидировали несанкционированную свалку.

В общей сложно к работам по уборке города привлекали 10 единиц техники. Удалось собрать примерно 100 кубометров мусора.