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Роспотребнадзор сообщил о заболеваемости ОРВИ в Рязани

7info

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в Рязани была ниже эпидпорога на 10%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В целом по Рязанской области этот показатель несколько хуже – заболеваемость ниже эпидпорога всего на 0,1%. Она обусловлена  циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии и нового коронавируса. Грипп в регионе пока не выявляется.

Также сообщается, что больше всего болеют взрослые. 

Охват прививками от гриппа на 30 ноября в Рязанской области составляет 48,1%. 

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