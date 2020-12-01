Роспотребнадзор сообщил о заболеваемости ОРВИ в Рязани

На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ в Рязани была ниже эпидпорога на 10%. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В целом по Рязанской области этот показатель несколько хуже – заболеваемость ниже эпидпорога всего на 0,1%. Она обусловлена циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии и нового коронавируса. Грипп в регионе пока не выявляется.

Также сообщается, что больше всего болеют взрослые.

Охват прививками от гриппа на 30 ноября в Рязанской области составляет 48,1%.