Новости Рязани сегодня: 12 ноября

Редакция РИА «7 новостей» представляет обзор наиболее важных, на наш взгляд, событий и новостей Рязанской области за 12 ноября.

В Рязани загорелся ТРЦ «М5 Молл«

Фото: скриншот из видео очевидца

По состоянию на 18.45 в ТРЦ «М5 Молл» в Рязани производится ликвидация открытого горения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

Напомним, пожар в одном из крупнейших в Рязани торговых центров произошёл в четверг, 12 ноября. Сообщение о возгорании поступило в 17.15.

По уточнённым данным, эвакуировано 1238 человек. Ранее сообщалось о более 250 эвакуированных. Никто из людей не пострадал.

Размеры здания – 550х140 метров.

В 18.20 пожар был локализован на площади 500 кв. метров, в 18.45 производится ликвидация открытого горения.

У рязанского автобуса №13 изменится маршрут

Изменения вступят в силу 14 ноября. С этого дня между остановками «улица Грибоедова» и «ТЦ Круиз» автобусы будут курсировать через улицу Грибоедова, Касимовское шоссе и улицу Кальную. Это касается как прямого, так и обратного направления. Таким образом, в маршрут автобусов №13 добавят остановки «Мясокомбинат», «Электросеть», «улица Кальная.», «улица Кальная, дом 7».

25% обследованных в кожвендиспансере рязанцев имеют антитела к COVID-19

В настоящее время сложно сказать, на какой максимальный срок у человека сохраняются антитела. Можно сделать вывод о наличии или отсутствии иммунитета только в случае повторного заражения.

Рязанская полиция инициировала проверку после драки подростков в ТЦ

Фото: скриншот из видео

Видео с моментом конфликта двух молодых людей появилось в интернете. О нём сообщили СМИ. В полиции отметили, что изучат записи с камер видеонаблюдения и выяснят все обстоятельства случившегося. Кроме того, к ответственности могут привлечь родителей подростков, если выяснится, что они нарушили запрет на появление в ТРЦ во время внеплановых каникул.

Сотрудники рязанской автоколонны 1310 вновь вышли на одиночные пикеты

12 ноября бывшие сотрудники автоколонны 1310 вновь вышли на одиночные пикеты к зданию администрации. Рязанцы добиваются выплаты зарплат. это не первая их акция. Ранее они выходили с плакатами к зданию администрации 5 и 6 ноября. Их главная цель — привлечение внимания к существующей проблеме.

В Рязани приостановили реконструкцию здания гимназии №2

Дети не учатся в центре города уже более полугода. Школьники и педагоги теперь занимаются в здании гимназии №5 в Горроще.

На реконструкцию здания выделено 700 млн рублей из федерального бюджета. Но есть большая проблема. Так как оно признано памятником культуры, вести работы на объекте может только фирма, имеющая специальную лицензию. Это, кроме всего прочего, увеличивает стоимость ремонта.

В Рязанской области ожидается до +4°С

В течение дня ожидается облачность. Осадки не передают, однако местами может появиться туман. Скорость ветра может достигать 8 м/c.

Температура ночью — от -5 до 0°С. Днём столбики термометров поднимутся до +4°С.