У 25% рязанцев, обследованных в кожвендиспансере, обнаружили антитела к коронавирусу

25% рязанцев, которые проходили обследование в кожвендиспансере, имеют антитела к коронавирусу. Об этом рассказал главврач больницы Дмитрий Сонин в интервью ГТРК «Ока».
По словам специалиста, мониторинг ситуация кожвендиспансер ведет с 29 мая.
Как отметил главврач больницы, в настоящее время сложно сказать, на какой максимальный срок у человека сохраняются антитела. В настоящее время, по словам Сонина, можно сделать вывод о наличии или отсутствии иммунитета только в случае повторного заражения.
При этом эксперт советует сдавать анализ на антитела сразу же после получения положительного теста на COVID-19. После этого нужно повторно сдавать данный анализ каждые 2-3 недели, чтобы оценить динамику изменения показателей антител.