У 25% рязанцев, обследованных в кожвендиспансере, обнаружили антитела к коронавирусу

25% рязанцев, которые проходили обследование в кожвендиспансере, имеют антитела к коронавирусу. Об этом рассказал главврач больницы Дмитрий Сонин в интервью ГТРК «Ока».

По словам специалиста, мониторинг ситуация кожвендиспансер ведет с 29 мая.

— В среднем, раньше на 100 исследований было три-четыре положительных результата, а сейчас уже 25-26. В принципе, иммунная прослойка у населения возрастает. Конечно, не так быстро, как нам хотелось бы, но положительный результат есть, — рассказал Дмитрий Сонин.

Как отметил главврач больницы, в настоящее время сложно сказать, на какой максимальный срок у человека сохраняются антитела. В настоящее время, по словам Сонина, можно сделать вывод о наличии или отсутствии иммунитета только в случае повторного заражения.

При этом эксперт советует сдавать анализ на антитела сразу же после получения положительного теста на COVID-19. После этого нужно повторно сдавать данный анализ каждые 2-3 недели, чтобы оценить динамику изменения показателей антител.