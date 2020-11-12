Из загоревшегося торгового центра в Рязани эвакуировали более 250 человек

Из загоревшегося торгового центра «М5 Молл» в Рязани эвакуировали более 250 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.

По уточнённой информации, сообщение о пожаре поступило в МЧС в четверг, 12 ноября, в 17.15. На место происшествия выехали 20 пожарных машин и 58 сотрудников Государственной противопожарной службы. Кроме того, со станции Рыбное на место был направлен пожарный поезд.

Сначала площадь пожара составляла 400 кв. метров. В 18.20 пожар был локализован на площади 500 кв. метров.

На месте происшествия находятся врио начальника ГУ МЧС России по Рязанской области Александр Савуков и вице-губернатор Игорь Греков.