Автомобиль и три здания сгорели в Рязанской области за сутки

В Рязанской области за сутки произошло 5 пожаров, из них 3 возгорания мусора. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В селе Польное Ялтуново Шацкого района 4 июля в 22:07 загорелось неэксплуатируемое здание. На место происшествия выезжали 19 человек личного состава и 8 единиц техники, в том числе инженерная. Огонь уничтожил площадь в 600 квадратных метров.

В деревне Ершово Клепиковского района 5 июля в 7:40 поступил вызов о загорании жилого дома. Огонь тушили 15 человек и 7 единиц техники, в том числе инженерная. В результате пожара поврежден дом и уничтожена хозпостройка. Общая площадь горения 95 квадратных метров.

В Рыбновском районе 5 июля в 19:18 горел легковой автомобиль. На вызов выезжали 4 человека и 2 единицы техники. Огонь уничтожил площадь в 1 квадратный метр.