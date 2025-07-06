«Тяжелая потеря»: Гладков сообщил о гибели двух белгородцев из-за атаки ВСУ

Удар дрона ВСУ по легковому автомобилю унес жизни двух белгородцев, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Трагедия произошла на трассе Белгород — Шебекино. В машине находились мужчина и пассажир, его личность выясняют.

«От полученных ранений они скончались на месте. Машина полностью уничтожена огнем», — написал Гладков.

По его словам, украинские военные нанесли целенаправленный удар по машине с мирными жителями.

Гладков выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся тяжелой потерей для Белгородской области.