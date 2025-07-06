«Тяжелая потеря»: Гладков сообщил о гибели двух белгородцев из-за атаки ВСУ

Удар дрона ВСУ по легковому автомобилю унес жизни двух белгородцев, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
Трагедия произошла на трассе Белгород — Шебекино. В машине находились мужчина и пассажир, его личность выясняют.
По его словам, украинские военные нанесли целенаправленный удар по машине с мирными жителями.
Гладков выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся тяжелой потерей для Белгородской области.
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