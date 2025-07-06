Рязань вошла в рейтинг российских городов с высоким качеством жизни

Финансовый университет при Правительстве РФ сформировал новый рейтинг российских городов, жить в которых наиболее комфортно. Рязань отмечена по доступности покупки недвижимости, а также рязанцы менее всего склонны покинуть город в поисках лучшей жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

В категории «доступность жилья» россияне выбрали 10 городов, среди которых Рязань. Как считает заместитель научного руководителя Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов, города, вошедшие в список доступного жилья, отличаются быстрым ростом доходов, которые достигли значительных размеров. Отсюда следует, что доход населения позволяет купить недвижимость.

Кроме Рязани в список городов, где проще всего купить жилье, вошли Мурманск, Оренбург, Хабаровск, Владимир, Краснодар, Калуга, Севастополь, Сургут, Нижневартовск.

По данным рейтинга, большинство жителей Рязани не планируют покидать город в поисках лучшей жизни. Самые преданные своему городу люди живут в Грозном, Махачкале, Владикавказе, Пензе, Туле, Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле, Москве, Смоленске.

«Здесь надо выделить два обстоятельства. Многие жители национальных регионов не готовы переселяться из городов, где им комфортно, где люди говорят на родном им языке, где распространены обычаи, которые не разделяют. К тому же многие из этих городов сегодня приведены в прекрасное состояние», — прокомментировал Александр Шатилов.