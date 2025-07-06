Эксперт Анпилогов заявил, что звание Герой России не дают дважды

Звание Герой России нельзя присвоить дважды, его дают один раз, заявил РБК военный эксперт Алексей Анпилогов.
Так он прокомментировал новость о том, что президент Владимир Путин наградил погибшего генерал-майора Михаила Гудкова «Золотой Звездой» посмертно.
По его словам, при этом прямого запрета присваивать звание Героя дважды нет.
Эксперт добавил, что дважды Героем стал генерал Игорь Кирилла — Героем Труда в 2021 году и Героем России — в 2024-м посмертно.
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