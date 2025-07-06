Эксперт Анпилогов заявил, что звание Герой России не дают дважды

Звание Герой России нельзя присвоить дважды, его дают один раз, заявил РБК военный эксперт Алексей Анпилогов.

Так он прокомментировал новость о том, что президент Владимир Путин наградил погибшего генерал-майора Михаила Гудкова «Золотой Звездой» посмертно.

«В отличие от СССР — там действительно было понятие «дважды Герой». А так да, две Золотые Звезды Героя — впервые», — пояснил Анпилогов.

По его словам, при этом прямого запрета присваивать звание Героя дважды нет.

Эксперт добавил, что дважды Героем стал генерал Игорь Кирилла — Героем Труда в 2021 году и Героем России — в 2024-м посмертно.