Напавшим на ребенка с ножом в Подмосковье оказался инвалид, которого унижали дети

В Сергиевом Посаде на девятилетнего мальчика напал с ножом инвалид, которого дразнили дети, рассказали «МК» соседи.

По их словам, у 35-летнего мужчины психическое заболевание, также у него отсутствует левая рука, он носит протез.

«Дети жестоким образом издевались над инвалидом, словесно оскорбляли его», — говорится в публикации.

Инцидент произошел 4 июля. Злоумышленник вышел из подъезда дома на Новоугличском шоссе и напал на мальчика со спины. Он ударил ребенка лезвием в шею.

Очевидец оказал ему первую помощь, затем юного пациента прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Нападавшего же задержали в квартире на четвертом этаже.