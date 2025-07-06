Напавшим на ребенка с ножом в Подмосковье оказался инвалид, которого унижали дети

В Сергиевом Посаде на девятилетнего мальчика напал с ножом инвалид, которого дразнили дети, рассказали «МК» соседи.
По их словам, у 35-летнего мужчины психическое заболевание, также у него отсутствует левая рука, он носит протез.
Инцидент произошел 4 июля. Злоумышленник вышел из подъезда дома на Новоугличском шоссе и напал на мальчика со спины. Он ударил ребенка лезвием в шею.
Очевидец оказал ему первую помощь, затем юного пациента прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Нападавшего же задержали в квартире на четвертом этаже.
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