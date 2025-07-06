В России появились первые предложения туров в Афганистан

В российском сегменте интернета появились первые предложения туров в Афганистан, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, россиянам предлагают отправиться в страну на восемь дней и семь ночей. Стоимость путевки — от 223 до 254 тысяч рублей.
Предложение не включает медицинскую страховку, перелет в Кабул и визу, их придется оплачивать отдельно.
На этой неделе Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан.
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