В России появились первые предложения туров в Афганистан

В российском сегменте интернета появились первые предложения туров в Афганистан, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, россиянам предлагают отправиться в страну на восемь дней и семь ночей. Стоимость путевки — от 223 до 254 тысяч рублей.

«Предполагается, что первая группа смельчаков отправится в путешествие уже ровно через неделю», — говорится в публикации.

Предложение не включает медицинскую страховку, перелет в Кабул и визу, их придется оплачивать отдельно.

На этой неделе Россия первой в мире официально признала Исламский Эмират Афганистан.