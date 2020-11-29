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На трассе М-5 под Рязанью нетрезвый водитель устроил ДТП

7info

Нетрезвый водитель устроил ДТП на трассе М-5 в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Авария случилась в субботу, 28 ноября, в 18.57 на 204-м километре автодороги в Рязанском районе. 48-летний житель Рязани, управляя автомобилем Fiat Doblo, столкнулся с двигавшимся в попутном направлении автомобилем «Шкода Рапид» под управлением 28-летнего жителя Сасова.

В ДТП пострадала 55-летняя пассажирка «Шкоды». Женщине потребовалась медицинская помощь.

Выяснилось, что водитель Fiat Doblo был в нетрезвом состоянии. При освидетельствовании прибор показал 0.756 мг/л, что более чем в 4 раза превышает допустимый уровень.

По факту ДТП проводится проверка. 

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