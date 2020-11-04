На месте рынка на Московском в Рязани хотят построить высотки

В Рязани пройдут публичные слушания по вопросу изменения назначения земельного участка по адресу: Московское шоссе, 49 строение 1. Информация об этом опубликована в номере газеты «Рязанские ведомости» за 4 ноября.

По этому адресу находится рынок на Московском.

Заявку на проведение публичных слушаний подало ООО «Ореол». Заявитель просит перевести участок из зоны административного и культурно-бытового обслуживания в зону высотной застройки.

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Публичные слушания пройдут 19 ноября в административном здании на улице Введенской, 107.