Минпросвещения РФ не собирается делать дистанционное обучение постоянным

Дистанционное обучение в России не планируется делать постоянным. По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, это вынужденная мера.

Такое заявление чиновник сделал в интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА Новости.

По словам Кравцова, во многих чатах и сообществах пишут, что из-за коронавируса дистанционное обучение станет постоянным. Но это не так. От традиционной системы обучения в России не откажутся никогда.

Также министр рассказал, что в 12 регионах уже вернулись к очному обучению после нормализации обстановки с COVID-19.

Напомним, в Рязани действует веерное дистанционное обучение. При нём начальная школа, ученики 9 и 11-х классов, учатся очно, остальные уходят на дистант поочерёдно.