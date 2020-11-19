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В школах Рязани введут веерное дистанционное обучение

7info

В школах Рязани введут веерное дистанционное обучение. Об этом в четверг, 19 ноября, во время обращения к рязанцам сообщил губернатор Николай Любимов. Он отметил, что ситуация с коронавирусов в регионе ухудшается. 

– Если не принимать дополнительные меры, мы можем столкнуться с резким ухудшением обстановки, – заявил Любимов.

В то же время, по словам главы региона, власти хотят избежать масштабных ограничений, дать бизнесу продолжить работу. Меры будут точечными.

Одна из них – разобщение больших групп школьников. Это поможет прервать цепочку заражений. В Рязани будет использован веерный переход на дистанционное обучение. Ученики с 1 по 4, а также 9 и 11 классов продолжат учиться в школах. С 23 ноября по 6 декабря в Рязани дистанционно будут учиться школьники 5 и 6 классов, затем они вернулся в школы. С 7 по 20 декабря уйдут на дистанционку 7,8 и 10 классы.

Губернатор отметил, что это будет сделано только в Рязани. В других муниципальных образованиях эти меры не вводятся. 

Детские сады продолжат работу в нормальном режиме. 

С 23 ноября уходит на дистанционку Клепиковский технологический техникум. Вузы отправляют на дистанционку некоторые группы. 

Губернатор подчеркнул, что дистанционное обучение это не каникулы. Он отметил, что это максимально мягкая мера. Если ситуация ухудшится, жёстких мер не избежать.

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