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Новости РязаниОбщество

Алексей Пивоваров рассказал о Рязани в фильме про теракты

7info7

19 ноября на YouTube-канале «Редакция» вышел фильм о терактах, которые происходили в России в 1999 году. Журналист Алексей Пивоваров рассказал в нём о событиях, которые происходили в это время Рязани и о так называемом «рязанском сахаре».

Журналист попытался восстановить хронологию событий. В Рязани Пивоваров пообщался с жителями дома на улице Новосёлов, в котором были обнаружены подозрительные мешки, с представителем правоохранительных органов и главным редактором рязанского выпуска «Новой газеты». В фильме обсудили версии произошедшего, в том числе официальную версию ФСБ, согласно которой, произошедшее в рязанской многоэтажки было учениями.

Город был в паническом настроении. Люди поняли, что беззащитность перед терактами не в Москве, не в Волгодонске, не в Буйнакске. Она здесь, рядом.

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