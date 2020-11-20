Алексей Пивоваров рассказал о Рязани в фильме про теракты

19 ноября на YouTube-канале «Редакция» вышел фильм о терактах, которые происходили в России в 1999 году. Журналист Алексей Пивоваров рассказал в нём о событиях, которые происходили в это время Рязани и о так называемом «рязанском сахаре».

Журналист попытался восстановить хронологию событий. В Рязани Пивоваров пообщался с жителями дома на улице Новосёлов, в котором были обнаружены подозрительные мешки, с представителем правоохранительных органов и главным редактором рязанского выпуска «Новой газеты». В фильме обсудили версии произошедшего, в том числе официальную версию ФСБ, согласно которой, произошедшее в рязанской многоэтажки было учениями.

Город был в паническом настроении. Люди поняли, что беззащитность перед терактами не в Москве, не в Волгодонске, не в Буйнакске. Она здесь, рядом.