Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН», состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем Жегловым. В начале беседы ведущий эфира подробно рассказал о проекте «МедиаКВН».

Проект реализуется с сентября 2019 года по июнь 2020 года Автономной некоммерческой организацией «Центр развития клуба весёлых и находчивых» при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках проекта состоялась профориентационная диагностика, в которой приняли участие 300 учащихся средних образовательных школ города Рязани. По итогам профориентационной диагностики была сформирована команда участников проекта. На сайте Рязанского информационного агентства «7 новостей» действует специальный раздел, посвящённый реализации проекта.

В разделе опубликованы новости проекта, портфолио и журналистские материалы участников проекта.

– В рамках проекта «МедиаКВН» школьники уже приняли участие в мастер-классах журналистов и творческих деятелей, представляющих Международный союз КВН, побывали на учебно-ознакомительных экскурсиях в редакциях региональных средств массовой информации, посетили репетиции игр КВН, тренинги по направлениям: редактор текстов, корреспондент, фотокорреспондент, видеооператор. Мы надеемся, что проект не только поможет школьникам реализовать свои творческие инициативы, но и содействует подготовке профессиональных журналистов, – подчеркнул Алексей Жеглов.

Далее каждый участник проекта «МедиаКВН» получил возможность пообщаться с Алексеем Жегловым. После завершения онлайн-беседы школьники подготовили журналистские материалы.

Эпидемия – уйдёт, XXI фестиваль Рязанской лиги КВН – придёт!

-Алексей Александрович, как отразились введённые ограничения на деятельности Рязанской лиги Международного союза КВН?

— На 2 апреля было запланировано открытие XXI-го сезона Рязанской лиги Международного союза КВН. В настоящее время оно предварительно перенесено на 14-15 мая. АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» была проведена большая подготовительная работа к фестивалю. В Рязанской лиге работают два новых профессиональных редактора. В рамках фестиваля была запланирована содержательная концертная программа, к нам обещали приехать команды КВН «Самоцветы» из Костромы, «Триод и Диод» из Смоленска, «Такая история» из Орла и «Громокошки» из Липецка. Верю, что эпидемия в скором времени пойдёт на спад, ограничения отменят. И фестиваль сразу состоится!

Ксения Грибенникова (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

Лучшим студентам – Кубок!

— Алексей Александрович, Вы сегодня подробно рассказали о школьном проекте «МедиаКВН», а какие возможности предоставляет АНО «Центр развития клуба весёлых и находчивых» для студентов?

— Раскрою секрет. Думаю, что это мотивирует студентов ещё лучше приготовиться к открытию нового сезона. В 2020 году впервые в истории Официальной Рязанской лиги Международного союза КВН планируется провести «Студенческий кубок КВН». В Кубке могут принимать участие

только команды КВН вузов и учреждений среднего профессионального образования Рязанской области. По результатам выступлений определится обладатель Кубка.

Кубок будет переходящий. Он передается команде-победителю на хранение в образовательную организацию до следующего мероприятия Лиги. Также команда-победитель получит денежный грант от Лиги на развитие движения КВН в учебном заведении. В жюри мы приглашаем руководителей вузов и учреждений среднего профессионального образования. При этом руководитель образовательной организации, являющийся членом жюри, может проголосовать только за команды других учебных заведений.

Дарья Навитанюк (Школа №51 г. Рязани «Центр образования»)

Марафон «#МЫожидаемКВН»

— Алексей Александрович, Вы общаетесь с нами на фоне хештега #МЫожидаемКВН. Что он означает?

— Дело в том, что из-за коронавируса очные мероприятия (а для КВН личное общение особенно важно) пришлось перенести всем лигам КВН. Рязанская лига Международного союза КВН и Автономная некоммерческая организация «Центр развития клуба весёлых и находчивых» объявили о старте нового онлайн-проекта «#МЫожидаемКВН»! К проекту сможет подключиться любой человек, не только имеющий отношение к Официальной Рязанской лиге и Клубу весёлых и находчивых, но и чувствующий сопричастность с движением КВН. Для участия в проекте необходимо разместить на своей странице в социальных сетях «Вконтакте» или «Instagram» любую историю из жизни, связанную с Клубом весёлых и находчивых и сопроводить её хештегом #МЫожидаемКВН. Это могут быть: текст, фото, видео, аудио… Так мы своим оптимизмом и творчеством сможем поддержать друг друга в условиях самоизоляции. Специальные призы от Лиги победителю обеспечены!

— Кто уже поддержал марафон?

— Марафон «#МЫожидаемКВН» проходит при информационной поддержке официального сайта КВН. Ожидаем, что в ближайшее время к нему подключатся люди и команды из разных городов России. А Рязанская лига продолжит проводить под этим хештегом онлайн-беседы с известными КВН-щиками.

Ксения Грибенникова (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

Коронавирус – тема серьёзная. Но юмор его победит!

— Алексей Александрович, может ли юмор победить каронавирус?

— Я знаю семьи, которые не то чтобы сильно переживают, а буквально сходят с ума от того, что сидят дома. Это сравнимо со службой в армии, когда ты себе не подчиняешься, когда ты должен буквально жить по определённым правилам, в соответствии с требованиями. Для человека, который любит двигаться и действовать, такой период является особенным. Я очень люблю передвижения. Конечно, двигаться можно и дома, но это никогда не заменит личное общение, посещение городов, стран, аэропорты, поезда, перелёты, – то, с чем связана, например, моя профессиональная деятельность. Думаю, что коронавирус – тема серьёзная. Но юмор его победит!

Дарья Навитанюк (Школа №51 г. Рязани «Центр образования»)

Первая встреча с КВН

— Когда Вы были студентом, Вы знали о КВН?

— Когда я был студентом, я знал только о КВН! С первого курса учёбы в РГУ имени С.А. Есенина (РГПУ) сложилась хорошая компания друзей. Мы не только весело и задорно проводили свободное время, но и организовывали творческие мероприятия для факультетов вуза. И именно в студенческие годы была создана команда КВН «Чернокнижник». Кстати, КВН только помогает учёбе, тренирует память!

Ксения Грибенникова (Школа №3 г. Рязани «Центр развития образования»)

Талант – это твой плюс!

-Алексей Александрович, то есть творческая активность – это, возможно, путь в хороший вуз?

— Конечно! В 2020 году Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина при организационной поддержке Автономной некоммерческой организации «Центр развития клуба весёлых и находчивых» впервые проводит творческое испытание в рамках традиционного Конкурса «Интеллект +». К участию в творческом испытании приглашаются учащиеся 11-х классов средних образовательных школ и студенты выпускных курсов учреждений среднего профессионального образования. Для участия в творческом испытании необходимо в срок до 20 мая в электронном виде заполнить анкету и направить её в организационный комитет Конкурса «Интеллект +», воспользовавшись электронной формой. При приёме на обучение по программам бакалавриата РГУ имени С.А. Есенина за диплом призёра творческого испытания в рамках Конкурса «Интеллект +» начисляет дополнительно 1 балл, за диплом победителя творческого испытания в рамках Конкурса «Интеллект +» вуз начисляет дополнительно 3 балла.

Дарья Навитанюк (Школа №51 г. Рязани «Центр образования»)

Команда проекта «МедиаКВН» благодарит за активное участие в онлайн-беседе учащихся Школы №3 г. Рязани «Центр развития образования» Викторию Ширяеву, Полину Алифанову, Семёна Щенникова, Дмитрия Калабухова.

Заместителя директора школы Маргариту Евгеньевну Богданову благодарим за содействие в организации дистанционной встречи школьников с КВН!