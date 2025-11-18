Очередная попытка Анастасии Волочковой закрепиться в формате реалити-шоу закончилась предсказуемо — скандалом и досрочным уходом. Балерина покинула проект «Звезды под капельницей», не дождавшись его финала. Формальным поводом для конфликта стала пропущенная лекция, которую Волочкова проигнорировала ради прощальной вечеринки с алкоголем. После этого в прессе появились негативные публикации, а треш-блогер Александр Гамбаров обрушился на нее с критикой.

Сама балерина утверждает, что история выглядела иначе. По ее словам, организаторы сами предлагали участникам выпить перед съемками, но она отказалась из-за плотного графика выступлений. Последней каплей, по словам Анастасии, стал инцидент с букетом ее любимых белых роз, который присвоил тот самый блогер Гамбаров. Негатив в СМИ и внутренние разногласия привели к тому, что Волочкова решила прекратить участие в программе.

И это уже не первый подобный случай. Например, на шоу «Погоня» балерина не проявила особого рвения к победе и выбыла одной из первых, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Внутренний конфликт

Психолог Марианна Абравитова видит в этом закономерный итог внутреннего конфликта, который раздирает звезду.

«Скажем так, ангелы и демоны перетягивают внутри нее этот канат», — поясняет эксперт. С одной стороны, жажда пиара и внимания толкает ее на участие в подобных проектах. Но ее натура бунтует против любых правил, которые она считает ниже своего достоинства.

Более того, по мнению психолога, под воздействием алкоголя психика расшатывается, и адекватно воспринимать жесткие рамки шоу становится еще сложнее. К этому добавляется и вольнолюбивый характер самой Анастасии.

Сказывается и груз прошлого.

«Мы помним, как она высоко летала, как она была дивой и прима-балериной Большого театра, какие мужчины за ней ухаживали», — напоминает Абравитова. После такого взлета опускаться на уровень реалити-шоу со строгими правилами психологически тяжело. Особенно когда психика уже «разболтана» и не способна гибко реагировать на ограничения.

В итоге балерина начинает взвешивать: зачем ей это нужно, зачем прогибаться под чужие условия? Она — звезда, большая и великая. А тут нужно «входить в узкие двери» и соответствовать. Найти повод, чтобы развернуться и уйти, в такой ситуации несложно. Поэтому попытки войти в шоу есть, но шансов продержаться там крайне мало. Ей сложно вписаться в сценарий, написанный не ею.

Единственный выход — свое шоу

По мнению психолога, выход для Волочковой есть, и он очевиден: перестать ходить на чужие шоу и создать свое. У балерины есть для этого всё — огромный опыт, харизма и талант. Она много лет успешно делает собственное шоу и чувствует себя в нем большой звездой.

«Для того, чтобы оставаться большой звездой, не надо ходить на шоу, где присутствуют одни сбитые летчики», — заключает эксперт. Если не хочешь, чтобы тебя с ними сравнивали, нужно оставаться на той вершине, которую ты сам для себя создал.