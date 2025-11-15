Понедельник, 17 ноября, 2025
«Звезды под капельницей» стартовали на «Пятнице!»

Алексей Самохин
@t.me/fridaytv

На «Пятнице!» вышла первая серия реалити «Звезды под капельницей» (18+) — откровенный восьминедельный эксперимент, где знаменитости проходят реабилитацию от зависимостей под наблюдением врача-нарколога Василия Шурова и команды специалистов. Участников ждут капельницы, психотерапия, трудотерапия, строгий режим и полный диджитал-детокс.​ Об этом пишет.Popcornnews.

Кто участвует

В первом сезоне заявлены восемь известных персон: Анастасия Волочкова, Никита Джигурда, Маша Малиновская, Хофманнита, Диана Астер, Габар, Рома Желудь и актриса Евгения Осипова. Каждый публично признаётся в личных кризисах и готовности пройти лечение на камеру.​

  • Волочкова — экс-прима с репутацией скандалистки; на старте отрицала наличие зависимости.​
  • Джигурда — эпатажный шоумен; в премьере сорвался и покинул проект.​
  • Малиновская — телеведущая, говорит о депрессии и долгой терапии.​
  • Рома Желудь — блогер с опытом аддикций; готов к лечению.​
  • Хофманнита — рэп-исполнительница, ранее участница «Пацанок».​
  • Диана Астер — блогер; согласилась на терапию после первичной диагностики.​
  • Евгения Осипова — актриса, пережившая тяжёлый семейный период.​
  • Габар — блогер-экстремал; демонстрировал сопротивление режиму.​

Как прошла премьера

Пилот построен на провокационном тесте: после вводной лекции участники случайно попадают на «соседскую вечеринку» — часть эксперимента на устойчивость к триггерам. Большинство сорвалось; врач оценил объём выпитого и назначил капельницы и восстановление.​

  • Диана Астер и Рома Желудь приняли лечение; часть участников продолжила «праздник».​
  • В споре Хофманниты и Малиновской конфликт быстро погасили.​
  • Волочкова колебалась и заявляла, что «бокал игристого — не проблема», после чего решила уйти.​
  • Джигурда отказался от программы и покинул шоу, объяснив, что помощь эффективна лишь для тех, кто её хочет.​
Читайте также  Депутат назвал аморальной идею комедийного сериала о СВО «Обратная сторона медали»

Вводные тесты оценивали вестибулярную устойчивость и когнитивные функции (сборка пазла с формулой этанола как символом зависимости). Лучше других проявила себя Диана Астер; ей поставили первую стадию алкоголизма и предложили курс психотерапии.​

Сезон рассчитан на восемь недель, новые серии выходят по пятницам вечером; официальные площадки уже публикуют выпуск 1. Смотреть можно на сайте «Пятницы!» и партнёрских платформах.

