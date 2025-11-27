Полина Гагарина и Дима Билан исполнят песню «Свадебные цветы» в новогоднем фильме ТНТ

Телеканал ТНТ раскрыл новые лица в кастинге большого новогоднего проекта — музыкального фильма «Невероятные приключения Шурика» (12+). Капитана милиции, которая помогает накрыть праздничную сходку преступников, сыграет в комедии популярная певица Полина Гагарина — это ее дебют в новогодних проектах ТНТ. Также в фильме появится Дима Билан в роли гостя на свадьбе товарища Саахова (Гарик Мартиросян). На этом пафосном мероприятии и прозвучит песня «Свадебные цветы».

В центре сюжета фильма — невероятная история любви Шурика и Нины, переносящая зрителей в калейдоскоп миров советского и мирового кино. Создатели решили уйти от формата оммажа одному фильму и собрать целую вселенную отсылок: здесь встречаются «Операция “Ы”», «Служебный роман», «Кавказская пленница», «Форрест Гамп», «Дьявол носит Prada», «Побег из Шоушенка», «Субстанция» и классические мюзиклы.

Главные роли исполняют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме появятся десятки известных актёров и музыкантов — среди них ANNA ASTI, Михаил Галустян, Никита Кологривый, Ирина Горбачева, IOWA, The Hatters, Слава Копейкин, Лариса Долина, Филипп Киркоров и другие. Каждый из артистов выйдет за рамки привычного репертуара и представит неожиданные дуэты и каверы.

Проект создают продюсеры и сценаристы Максим Ткаченко и Андрей Шелков, режиссёры Роман Ким и Миша Семичев — авторы новогодних хитов ТНТ «СамоИрония судьбы», «Иван Васильевич меняет всё!» и «Небриллиантовая рука».