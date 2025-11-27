Пророчество Жириновского о «войне чужими руками» объяснило все нынешние трагедии

Лето 1999 года, июнь. В стенах ООН звучит громкая речь российского депутата, лидера ЛДПР. Она резкая, почти скандальная. Владимир Жириновский заявляет, что Украина станет территорией, где развернутся боевые действия. А методы НАТО он сравнивает с действиями Наполеона и Гитлера.

Тогда слова Владимира Жириновского сочли за привлечение внимания и очередной эпатаж, который был его фишкой. Сегодня же, почти 30 лет спустя, всё, что сказал политик, напоминает пророчество. Настолько всё, что сказал Жириновский, рифмуется с тем, что происходит в мире.

У НАТО есть только один план

То выступление состоялось сразу после бомбардировок Югославии, пишет РИА Новости. Это событие потрясло миллионы людей и показало готовность Запада идти в обход норм международного права и любых договорённостей. Жириновский был в ярости, и его гнев вылился в пугающее предсказание.

Политик прямо заявил, что на территории Украины развернутся боевые действия. Он утверждал, что у НАТО в центре Европы нет иных планов, кроме войны с Россией. За считанные дни до начала СВО он говорил про Украину, тем самым обозначая точку будущего противостояния.

Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото — официальный сайт ЛДПР

К своей речи он добавил важную деталь. Сражаться напрямую с Россией Запад не пойдёт. Боится её мощи. Вместо этого он будет бомбить по перифериию Основное давление, по его мнению, окажут через Украину, Беларусь и Кавказ.

НАТО – не Гитлер и не Наполеон

Особый резонанс вызвало историческое сравнение Жириновского. Политик напомнил, что, например, Наполеон шёл на Россию напрямую. Точно так же действовал Гитлер. А вот у НАТО, как он обратил внимание, совсем другой подход. Цель та же – захватить и уничтожить Россию, но методы другие.

Жириновский в своих словах нисколько не восхвалял завоевателей. Он лишь проводил чёткую границу между открытым врагом, идущим в лобовую атаку, и тем, кто действует чужими руками, но с теми же зверскими целями.

Затем прозвучала ключевая фраза: Всё то, что хотел Гитлер, они уже сделали – расчленение Советского Союза, подавление экономики, уничтожение армии. То есть всё то, что хотел Гитлер, НАТО уже практически на семьдесят процентов сделала.

По его мнению, задачи Запада остались прежними – ослабить и уничтожить Россию как геополитического игрока. Изменились лишь инструменты. Вместо танковых армий теперь в ходу экономические санкции, информационные войны и приграничные конфликты.

Стратегия «вечного конфликта»

Спустя двадцать лет, в августе 2019-го, Жириновский снова вернулся к украинской теме. К тому моменту конфликт в Донбассе продолжался уже не первый год. В эфире у Владимира Соловьёва политик раскрыл не только тактику, но и стратегическую цель противостояния.

В дискуссии с украинским дипломатом он высказал жёсткий тезис. Он заявил, что всё решает Америка, и в целом на Украину и Донбасс властям США наплевать. По его словам, Штатам нужна война чужими руками, но не победоносная. Ни победа Украины, ни победа России им не нужны. Нужен «вечный конфликт».

Жириновский утверждал, что цель – не победа одной из сторон, а создание незаживающей раны на границе России и Европы. Такой конфликт будет тлеть десятилетиями, истощая стороны и держа в напряжении весь регион. Он предрекал, что война может длиться очень много лет.

Затем последовала самая жёсткая формулировка: Вы это не можете понять, что вы подкладка, что вы топливо для этих мерзких отношений. Чтобы вся Европа боялась, чтобы Европа была разрозненная. Это нужно только американцам.

Его логика была проста: конфликт решает несколько задач. Он ослабляет Россию, держит Европу в страхе и зависимости от США, а также оправдывает военные расходы на оружие и присутствие НАТО на континенте.

Решение примут в двух столицах

В том же разговоре 2019 года прозвучал ещё один ключевой тезис. Жириновский заявил, что ситуация никак не разрешится, пока решение не будет принято в Москве и в Вашингтоне. Там самым он, видимо, намекал на какие-то важные переговоры, которые могут в корне поменять все геополитические подходы.

Фото с сайта Pxhere.com

Если это война великих держав, ведомая чужими руками, то и закончиться она может лишь прямым договором между главными игроками. Все остальные участники, мнению Жириновского, были лишь фигурами на большой шахматной доске. Никакая Европа, никакая Украина на будет иметь никакого значения для принятия решений.

Сбывшиеся предсказания и смерть Жириновского

Многие из пророчеств Владимира Жириновского, которые когда-то казались плодом его буйной фантазии, с годами обрели реальное отражение в событиях нашей реальности. Он не просто угадывал тренды, а с пугающей точностью описывал логику развития международных кризисов, видя их корень там, где другие предпочитали не замечать.

Жириновский. Фото ЛДПР

Его предупреждение о затяжном противостоянии на Украине сегодня читается не как гипотеза, а как точный анализ долгосрочной стратегии противника.

Владимир Вольфович Жириновский скончался 6 апреля 2022 года, уже после начала специальной военной операции. Он ушёл в самый разгар событий, ход которых во многом подтвердил его самые громкие прогнозы. Причиной смерти стали последствия перенесённого COVID-19 и обострение хронических заболеваний. Его уход стал символическим – он словно завершил свою миссию, дав миру чёткие инструкции, которые оставалось лишь прочесть и понять.