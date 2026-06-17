Фото: ТНТ
Новости кино и ТВ

Музыкальное шоу «Игра вслепую» стартует на ТНТ 27 июня

Алексей Самохин
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27 июня в 21:00 на ТНТ состоится премьера нового музыкального шоу «Игра вслепую» (16+) — проект, в котором звёздам предстоит проверить, насколько хорошо они знают голоса своих коллег. Участники будут слушать музыкальные номера и пытаться определить, кто скрывается в музыкальном боксе: настоящий артист или его голосовой двойник. Программа проверит не только музыкальный слух и интуицию, но и то, насколько хорошо представители шоу-бизнеса знают друг друга. 

По правилам в шоу участвуют две команды, во главе которых поющие капитаны — они и будут запутывать своих соперников, исполняя песни в закрытых боксах. Загвоздка в том, что в других боксах будут их вокальные двойники. Главная задача команды соперников — угадать, в каком боксе находится настоящий артист. Помогать (а иногда сбивать с толку и обманывать) командам будет «группа поддержки» — фанаты, знакомые и даже родственники капитанов-соперников, а также искусственный интеллект.

В каждом раунде команды могут заработать деньги — если угадают, в каком боксе находится капитан соперников. Каждый раунд не только увеличивает количество двойников в боксах, но и ставки: от 20 000 рублей в первом раунде до 100 000 рублей в финальном. Итоговая сумма делится между двойниками обеих команд.

Поддерживать участников и следить за игрой будет ведущий шоу — певец и актёр Алексей Воробьёв.

Константин Обухов, генеральный продюсер шоу: «При работе над проектом «Игра вслепую» мы брали за основу два неоспоримых факта: жанр вокально-игровых шоу сегодня популярен у аудитории; мы очень любим испытывать на прочность наших звёзд и наблюдать, как они выполняют разные задания. В этом проекте зрители узнают, насколько хорошо артисты знают голоса друг друга и смогут ли они угадать их вслепую».  

Всеволод Жаров, генеральный продюсер шоу: «На телевидении в целом и на ТНТ в частности уже было много музыкальных форматов, но в “Игре вслепую” мы сознательно ушли от классического соревнования “кто лучше поёт”. Здесь вообще не про вокал как таковой — здесь про способность обмануть и не поддаться на обман. Уникальность проекта в том, что один и тот же голос может существовать сразу в нескольких версиях, и даже сами артисты в какой-то момент перестают доверять собственному слуху. Дополнительный уровень напряжения создаёт то, что игра идёт на деньги: с каждым раундом ставки растут, и ошибка становится ощутимой. В итоге это не просто музыкальное шоу, а полноценная психологическая игра, в которой побеждает не самый голосистый, а самый внимательный и хладнокровный».

Алексей Воробьёв, ведущий проекта: «Конечно, я бы с радостью побывал в роли участника, потому что вижу, с каким удовольствием команды включаются в игру, чтобы обмануть и запутать друг друга. Мы привыкли думать, что голоса таких звёзд, как Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Ирина Дубцова, мы хорошо знаем и легко сможем угадать, но на деле это оказывается гораздо сложнее — вокальные двойники так часто запутывают, что становится трудно понять, где звезда, а где её двойник. Но, пожалуй, нет большей радости для меня, как для ведущего, чем видеть, как мои коллеги в полном замешательстве начинают спорить друг с другом, пытаясь докопаться до истины. На съёмках всегда очень весело, и интрига порой бешеная. Поскольку игра у нас идёт на деньги, иногда доходит до того, что гости начинают ставить даже свои собственные».

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