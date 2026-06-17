Фото: СТС
Новости кино и ТВ

Алексей Маклаков станет «Нянькой в погонах» в сериале СТС

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Канал СТС начал съёмки комедийного сериала «Нянька в погонах» (16+) с Алексеем Маклаковым в главной роли. Большая часть сцен пройдёт в подмосковной деревне Векшино. Об этом сообщает пресс-служба телеканала. 

По сюжету бывший прапорщик Василий Валерич (Алексей Маклаков) по рекомендации знакомой Нины (Ирина Низина) устраивается на работу в семью бизнесмена Антона (Александр Пашков), который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, Василий Валерич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жёсткие уставы.

«Мой персонаж противный, при этом добрый, человечный и, наверное, в чём-то солдафон. Он пройдёт сложный, но интересный путь, ведь воспитывает и он детей, и они прививают ему лучшие качества, — рассуждает Алексей Маклаков. — У меня самого две дочери и два сына, поэтому посоветовал бы герою терпения, а ещё не читать нотаций и общаться на равных».

Создатели нового сериала признаются, что в работе над сценарием сразу представляли Маклакова в роли главного героя. «Отчасти мы вдохновлялись фильмами «Шпион по соседству» и «Майор Пэйн», но главным референсом, конечно же, стал прапорщик Шматко из «Солдатов»», — улыбается режиссёр Артур Румынский.

«Кроме того, что мы снимаем комедию, важен и воспитательный момент, — добавляет режиссёр. — Василию не интересны все новшества этого мира и искусственный интеллект. Он живёт в обычных человеческих понятиях добра и зла, хорошего и плохого. Здесь и происходит столкновение двух поколений: самого старшего и младшего. И, на мой взгляд, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как постепенно герои перенимают черты друг друга».

Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Фото: СТС
Предыдущая статья
В Рязани сотрудницу банка подозревают в неправомерном доступе к данным клиентки
Следующая статья
Музыкальное шоу «Игра вслепую» стартует на ТНТ 27 июня

Популярные материалы

Происшествия

В результате атаки БПЛА в Рязанской области загорелось нежилое здание на дачном участке

В Сараевском округе произошло возгорание нежилого строения на территории дачного участка — на месте происшествия работают оперативные службы.
Интересное

«Осталось полгода». Сбывается предсказание старца Зосимы о горящей Лавре и победе России

«Как падёт Лавра, через полгода Русь станет единой». Слова старца из Донбасса теперь цитируют все. А вот и первое свидетельство.
Новости России

Актриса Татьяна Плетнева до последнего скрывала онкологию и говорила о новом возлюбленном

Известная российская актриса Татьяна Плетнева скончалась 14 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стала онкология, о которой звезда сериалов «Кухня», «Склифосовский» и «Интерны» до последнего момента старалась не распространяться.
Акценты

История семьи Усольцевых обрастает подробностями

Семья Усольцевых пропала в красноярской тайге ещё осенью 2025-го, и их до сих пор не нашли. Охотники объяснили, почему поход закончился так, и чем рискуют волонтёры, возобновившие поиски в июне.
Новости мира

Турецкая актриса Эдже Иртем скончалась после смешивания антидепрессантов с алкоголем в день своего 35-летия

Появились новые подробности гибели турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по ролям в популярных сериалах «Клюквенный щербет» и «Семья».
Темы
Общество

Рязанская ГК «Зеленый сад – наш дом» активно трудоустраивает осуждённых

В ГК «Зеленый сад – наш дом»  разработали чёткий алгоритм адаптации работников спецконтингента – он помогает людям не просто влиться в коллектив, но и построить карьеру.
Акценты

Пожар в Киево-Печерской лавре связали с пророчествами старцев

Заведующий отделом по связям с православной церковью Института стран СНГ Кирилл Фролов в беседе с aif.ru прокомментировал пожар в Киево-Печерской лавре и рассказал, как трактуются связанные с обителью пророчества известных православных подвижников.
Общество

Сасово стал городом трудовой славы

Городу Сасово присвоено звание города трудовой славы. Соответствующее распоряжение губернатор Рязанской области Павел Малков подписал 16 ноября. 
Происшествия

В Рязанском районе работодатель скрыл несчастный случай с сотрудником

Виновное должностное лицо привлекли к ответственности по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа.
Новости России

ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области

В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая детей. Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей.
Происшествия

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Сасовском округе

15 июня в 23:06 в селе Боковой Майдан Сасовского муниципального округа произошёл пожар в жилом доме и хозяйственной постройке.
Новости кино и ТВ

Музыкальное шоу «Игра вслепую» стартует на ТНТ 27 июня

Участники будут слушать музыкальные номера и пытаться определить, кто скрывается в музыкальном боксе: настоящий артист или его голосовой двойник.
Происшествия

В Рязани сотрудницу банка подозревают в неправомерном доступе к данным клиентки

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье