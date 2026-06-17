Алексей Маклаков станет «Нянькой в погонах» в сериале СТС

Канал СТС начал съёмки комедийного сериала «Нянька в погонах» (16+) с Алексеем Маклаковым в главной роли. Большая часть сцен пройдёт в подмосковной деревне Векшино. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

По сюжету бывший прапорщик Василий Валерич (Алексей Маклаков) по рекомендации знакомой Нины (Ирина Низина) устраивается на работу в семью бизнесмена Антона (Александр Пашков), который отчаялся найти няню, готовую выдержать трёх избалованных детей. Применяя строгие военные порядки, Василий Валерич пытается навести дисциплину, но сталкивается с неожиданными проблемами, которые разрушают его жёсткие уставы.

«Мой персонаж противный, при этом добрый, человечный и, наверное, в чём-то солдафон. Он пройдёт сложный, но интересный путь, ведь воспитывает и он детей, и они прививают ему лучшие качества, — рассуждает Алексей Маклаков. — У меня самого две дочери и два сына, поэтому посоветовал бы герою терпения, а ещё не читать нотаций и общаться на равных».

Создатели нового сериала признаются, что в работе над сценарием сразу представляли Маклакова в роли главного героя. «Отчасти мы вдохновлялись фильмами «Шпион по соседству» и «Майор Пэйн», но главным референсом, конечно же, стал прапорщик Шматко из «Солдатов»», — улыбается режиссёр Артур Румынский.

«Кроме того, что мы снимаем комедию, важен и воспитательный момент, — добавляет режиссёр. — Василию не интересны все новшества этого мира и искусственный интеллект. Он живёт в обычных человеческих понятиях добра и зла, хорошего и плохого. Здесь и происходит столкновение двух поколений: самого старшего и младшего. И, на мой взгляд, зрителям будет интересно наблюдать за тем, как постепенно герои перенимают черты друг друга».