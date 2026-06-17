В Рязани сотрудницу кредитной организации подозревают в неправомерном доступе к данным клиентки

Московским межрайонным следственным отделом города Рязани следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы.

Её подозревают в совершении неправомерного доступа к компьютерной информации с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 272 УК РФ).

По данным следствия, в феврале 2025 года в Рязани подозреваемая, работавшая в одной из кредитных организаций, неправомерно получила персональные данные женщины, которая ранее была её клиенткой. После этого она скопировала информацию и оформила на имя бывшей клиентки фиктивное платёжное поручение.

В настоящее время сотрудники регионального управления СК России проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и выявление возможных аналогичных эпизодов.