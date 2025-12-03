Новогодняя столица-2026
Ксения Качалина в фильме "Тот, кто нежнее" (1996).
«Мне нужна бутылка в день»: как погибла звезда 90-х, бывшая жена Ефремова Ксения Качалина

Ксения Качалина ворвалась в кино в 20 лет — ярко, стремительно, с гарантией успеха. Красота. Талант. Главная роль в драме «Дикая любовь» сделала ее узнаваемой по всему постсоветскому пространству. Фильм «Над темной водой» принес актрисе приз за лучшую женскую роль на итальянском кинофестивале, пишет «Комсомольская правда».

В начале 90-х ей рукоплескала Европа. Светские вечеринки. Коллеги называли ее одной из ярких звезд поколения. Последний раз на экране Качалина появилась в 2007 году — сыграла главную роль в картине «Цена безумия». С тех пор не снималась.​

Личная драма

Личная жизнь рухнула, как карточный домик. Четыре года с Иваном Охлобыстиным закончились резким разрывом — режиссер бросил ее ради Ксении Арбузовой.​

Горевала недолго. Выскочила замуж за музыканта Алексея Паперного. Но через пять лет брака супруги развелись. Беременная Качалина ушла от музыканта к Михаилу Ефремову — они познакомились на съемках фильма «Романовы. Венценосная семья».​

Актер настолько очаровался Ксенией, что заявил о готовности воспитывать чужого ребенка. Даже объявил публично: она беременна от него. Но случилась трагедия. Новорожденная дочь прожила всего несколько дней.​

В 2000 году Качалина родила от Ефремова дочь Анну Марию. После родов их отношения посыпались. В 2004-м — развод.​

Падение

Ксения уехала с дочерью на Гоа, где провела пару лет. Там пристрастилась к алкоголю и наркотикам. Вернувшись в Москву, женщина жила затворницей в компании кошек в элитном доме на Брюсовом переулке. Режиссеры перестали предлагать роли.​

В квартире царил хаос. Разбросанные вещи, оборванные обои, горы мусора, пустые бутылки. Единственное светлое пятно — комната Анны Марии, которую мать содержала в порядке. «Я сильно скучаю по дочери», — признавалась Качалина.​

Бывшая звезда тяжело пила. «Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день», — говорила она в интервью. Соседи шарахались от нее. Актриса бродила ночами по городу с пластмассовым попугаем на плече. Трезвой ее почти не видели.​

Разрыв с дочерью

Ефремов содержал и дочь, и бывшую жену. Позже актер в обмен на финансовую поддержку забрал общую дочь и оформил над ней единоличную опеку.​

Анна Мария не общалась с матерью из-за ее алкоголизма. «От нее несет алкоголем на полулицы. Мать медленно угасает. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Кроме кошмаров», — писала девушка в соцсетях.​

Дочь Качалиной вспоминала, что в детстве мать избивала ее и угрожала ножом. «Мать, лежащая в депрессии восьмые сутки, когда я говорю, что дома нет еды… Я сидела в шкафу и молилась», — откровенничала Анна Мария.​

Последние годы

Прежнюю красавицу невозможно было узнать. Она сильно исхудала, не следила за собой, выглядела старухой. «В свободное время я сплю. Больше ничего не делаю», — говорила артистка.​

Актер Владимир Конкин считал, что причиной беды стало расставание с Ефремовым. «Произошла трагедия в жизни Ксюши. Она осталась одна. У нее не стало ни режиссера, ни любимого мужа. Очень многое не состоялось. Мне кажется, Ксения надорвалась этой любовью», — вспоминал Конкин.​

Сама Качалина не хотела другой жизни. «Я вполне могу назвать себя отшельницей. Умному человеку не бывает скучно наедине с собой. У меня такие временные провалы… Я живу чудесно и главное — очень тихо», — рассказывала звезда фильма «Дикая любовь».​

Ксения Качалина скончалась 2 декабря 2024 года на 55-м году жизни. Причиной смерти, по данным СМИ, стала острая сердечная недостаточность. Ее тело пролежало в квартире несколько дней, прежде чем его обнаружили.

