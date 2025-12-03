Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
0.4 C
Рязань
Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

В Рязани ко Дню Неизвестного Солдата установили скульптуру «Знамя и честь»

Анастасия Мериакри
Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов принял участие в памятной акции, посвященной Дню Неизвестного Солдата, которая состоялась 3 декабря на территории Богородского кладбища в Рязани. В рамках мероприятия была открыта скульптура «Знамя и честь», созданная рязанским мастером Львом Львовым и посвященная участникам специальной военной операции (СВО).

В акции приняли участие родственники и близкие павших защитников Родины, представители региональных министерств и ведомств, Рязанской областной и городской дум, военного комиссариата, правоохранительных органов, офицерский состав и курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии В.Ф. Маргелова, а также члены Ассоциации ветеранов СВО, Комитета семей воинов Отечества и других общественных организаций и духовенства.

Вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов выступил перед собравшимися от имени главы региона Павла Малкова. Он подчеркнул, что День Неизвестного Солдата является памятной датой, которая увековечивает подвиги Героев Отечества, павших за Родину в годы Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов, включая СВО.

«К глубокому сожалению, не все воины возвращаются домой с фронта, но каждый из них остается в народной памяти. Наша святая обязанность – бережно хранить ее, – подчеркнул Артём Бранов. – Во все времена рязанцы вставали на защиту Родины: в годы Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской кампаний, других локальных конфликтов и миротворческих миссий. И сейчас наши солдаты на передовой вносят большой вклад в общую Победу».

Вице-губернатор также подчеркнул, что открытие скульптуры «Знамя и честь», изображающей бойца СВО в камуфляже с оружием, стало возможным благодаря программе поддержки местных инициатив. Вместе с начальником РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова Олегом Пономаревым он возложил цветы к памятнику.

В ходе церемонии прошла заупокойная лития по погибшим воинам, а собравшиеся почтили их память минутой молчания. Оркестр исполнил Гимн Российской Федерации, и в честь Героев был дан оружейный салют. Курсанты РГВВДКУ прошли торжественным маршем, а также состоялось возложение цветов к захоронениям на Аллее памяти.

