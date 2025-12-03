Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
0.4 C
Рязань
Фото из телеграм-канала "Топор. Новости Рязани"
Общество

В администрации Рязани объяснили ситуацию с укладкой асфальта на месте спиленных деревьев на улице Горького

Анастасия Мериакри
В Рязани на улице Горького вместо замены спиленных больных деревьев на новые саженцы положили асфальт. Об этом сообщают жители города в комментариях к публикации в телеграм-канале губернатора Павла Малкова.

«Почему не выполняются данные жителям обещания по сохранению озеленения на этой улице?» — интересуются рязанцы.

В администрации города пояснили, что высадка новых деревьев по улице Горького продолжится весной 2026 года. Старые посадочные лунки заделали, так как схему посадки привели в соответствие с действующими нормативами.

«Теперь расстояние между деревьями составляет 6 метров вместо прежних 4 м, как того требует ГОСТ. Новые деревья высадим на правильном расстоянии, что гарантирует их здоровье и долголетие», — сказано в сообщении администрации.

