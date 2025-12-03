Новогодняя столица-2026
Среда, 3 декабря, 2025
Рязань
Новости кино и ТВ

Инстасамка, Аверины и Анна Чапман: кого собрали в третьем сезоне «Сокровищ Императора»

Алексей Самохин
Третий сезон реалити «Сокровища Императора» (16+) официально досняли в китайском Чунцине — крупнейшем городе мира по площади и одном из самых необычных мегаполисов планеты. Здесь улицы могут уходить на уровень 22-го этажа, а поезда пролетают прямо сквозь жилые дома, так что участникам достался настоящий трёхмерный лабиринт, а не привычная городская среда.​

Звёздные пары провели в Чунцине месяц: они проходили сложные маршруты, шли по десяткам километров, выполняли продуманные и местами изощрённые задания и открывали самые эффектные для селфи точки мегаполиса. В меню у героев — победы и поражения, национальная кухня, которую называют одной из самых острых в мире, и большая игра за главный приз в 10 миллионов рублей.​

Кто поборется за сокровища

В третьем сезоне в многослойный мегаполис отправились певица и блогер Инстасамка и её муж MONEYKEN, предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков с дочерью Полиной, подруги Екатерина Шкуро и Ирина Пинчук. К ним присоединились певица Виктория Дайнеко и её муж Беркели Овезов, одна из самых титулованных пар художественной гимнастики Дина и Арина Аверины, музыканты Артём Качер и Миша Марвин. В игре также участвуют актёр Илья Глинников и певица Дарья Янина, актриса Анна Цуканова-Котт и агент российской разведки Анна Чапман.​

Каждую неделю одна пара будет выбывать, а на их место придут новые герои — звёзды спорта, кино и телевидения. Формат остаётся жёстким: участникам приходится одновременно бороться за выживание в игре, сохранять отношения в парах и успевать выполнять задания в нестандартных условиях города-лабиринта.​

Ведущие и накал сезона

Ведущие у шоу неизменные — Ольга Бузова и Михаил Галустян снова встречают участников на стартах и финишах миссий. Галустян признаётся, что даже у него самого Чунцин вызвал сложности: он приехал раньше команды, несколько раз заблудился в городе и понял, насколько тяжело придётся участникам.​

По его словам, в новом сезоне правила стали жёстче: испытания усложнили, а в самих миссиях появились дополнительные элементы, вроде «чёрных кошек», которыми участники обмениваются друг с другом. Тем не менее пары доходят до финиша, а больше всего его удивила связка Инстасамки и MONEYKEN — или, как он подчёркивает, Даши и Олега: молодая семейная пара поддерживает друг друга и по-настоящему «горит» испытаниями.​

Что говорят создатели

Продюсер шоу Лика Бланк называет третий сезон самым ярким и насыщенным за всю историю проекта. По её словам, новые миссии, другая география Чунцина и сложные многоуровневые локации сделали этот сезон труднее двух предыдущих вместе взятых, а эмоции и страсти на площадке зашкаливали.​

Она уверена, что получился лучший сезон «Сокровищ Императора»: с неожиданными поворотами, динамичным развитием и решениями участников, которые смогут удивить даже опытную аудиторию. Зрителям обещают масштабное, красочное шоу, полное юмора, самоиронии и ярких китайских приключений — именно такой уровень развлечения ждут от ТНТ поклонники реалити.​

Когда выйдет третий сезон

Телеканал ТНТ и студия Plan B Media уже подтвердили, что премьера третьего сезона приключенческого реалити «Сокровища Императора» состоится в 2026 году. Зрителям покажут, как звёздные пары осваиваются в крупнейшем городе мира, борются за приз в 10 миллионов рублей и пытаются не потеряться в трёхмерном Чунцине.

Фото: ТНТ

