Кино и ТВ

Губерниев и Дорохов сойдутся в новой битве в шоу «Звёзды»

Алексей Самохин
Фото: НТВ

В пятницу, 28 ноября, на телеканале НТВ и в сервисе VK Видео выйдет новый эпизод второго сезона юмористического шоу «Звёзды» (16+). В проекте артисты, телеведущие и шоумены соревнуются за звание самой смешной знаменитости России.

На этот раз зрителей ждёт дуэль, достойная финала: Дмитрий Губерниев и команда «Регионы» столкнутся на сцене с Денисом Дороховым и командой «Женщины».

Дорохов, напомним, стал триумфатором первого сезона и новогоднего выпуска, но теперь судьба готовит ему битву с прежними союзниками. Удастся ли ему снова победить или верх возьмёт команда Губерниева — решат члены жюри и зрители.

Конкурсанты представят юмористические номера и поучаствуют в новом испытании — конкурсе «Пресс-конференция со звездой», где креатив и находчивость станут главным оружием.

«Выступать против “Женщин” было непривычно, ведь это отличная команда, каждая участница — сильный юморист. Для меня стало настоящей радостью вручить цветы и признаться в любви моим подругам Жене Канаевой и Яне Батыршиной — легендам гимнастики, которые пришли поддержать нас», — рассказал Губерниев.

Жюри шоу собрало звёзд российского шоу-бизнеса: музыканта и продюсера Басту, шоумена Гарика Харламова, дизайнера Артемия Лебедева, народного артиста России Филиппа Киркорова и стендап-комика, ведущую Олесю Иванченко.

Ведущий — Азамат Мусагалиев, известный своим чувством юмора и блистательными импровизациями.

Производством проекта занимается Medium Quality Production. 

