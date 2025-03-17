Новое жильё по госпрограмме получат 26 семей Рязанской области

17 марта в минсельхозе Рязанской области работникам АПК и соцсферы, проживающим в сельской местности, вручили свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья. Свидетельства участникам программы по улучшению жилищных условий вручил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов.

Государственную поддержку получили 26 семей, в том числе 5 семей – многодетные. Общая сумма выплат 95 млн рублей, в том числе: 2 млн рублей – из федерального бюджета и 93 млн рублей – из регионального. Средний размер социальной выплаты – 3,6 млн рублей, среди получателей: 22 сотрудника агропромышленных предприятий и 4 работника социальной сферы. На социальные выплаты семьи могут в течение года приобрести готовое жильё или в течение двух лет построить дом. Выплата покрывает большую часть затрат – до 97% от нормативной стоимости жилья.

«Предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья помогает работникам в сельской местности улучшить качество жизни. Это мотивирует их оставаться жить на сельских территориях в более комфортных условиях», — отметил Дмитрий Филиппов.

Обеспечение жильём работников АПК и соцсферы – одно из направлений федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», которая также включает:

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возведение инженерной инфраструктуры и дорог под комплексную жилищную застройку,

строительство малоэтажных жилых комплексов для сдачи квартир или домов для работников АПК по договору найма

строительство в сельской местности школ, детсадов, домов культуры, школ искусств, спортплощадок, водопроводных сетей, благоустройство сельских территорий и содействие привлечению кадров в АПК.

Что касается направления госпрограммы по обеспечению жильём, за предыдущие 11 лет – с 2014 по 2024 годы – в Рязанской области получили социальную выплату на строительство (приобретение) жилья и улучшили свои жилищные условия более 700 семей, из которых более половины – многодетные семьи, молодые семьи и молодые специалисты.