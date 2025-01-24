Ночная атака БПЛА на Рязань: что известно

Сегодня ночью ВСУ предприняли атаку на Рязань с помощью беспилотных летательных аппаратов. По данным министерства обороны России, силами ПВО уничтожено в общей сложности 20 вражеских БПЛА.

Первые звуки взрывов прозвучали около полуночи 23 января. Их было слышно практически во всех районах города, люди проснулись. Через некоторое время в соцсетях стала появляться информация об атаке.

Сообщений было много, в том числе и ложных. Например, появилась информация о том, что загорелся многоэтажный жилой дом. Правда, практически сразу же во многих каналах сообщили, что её намерено вбрасывают для создания паники в городе украинские источники.

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Опергруппа Рязанской области даже выпустила сообщение для разъяснения ситуации.

Достоверно стало известно, что атакуют территорию в районе Южного промузла, при падении беспилотника загорелся дом в Дашково-Песочне.

Первый официальный комментарий появился от губернатора Рязанской области Павла Малкова. Позднее он рассказал о развитии ситуации.

Пока нет официальных данных о том, какие беспилотники использовали ВСУ. Телеграм-канал Mash предположил, что город атаковали БПЛА «Лютый». Этот беспилотник может пролететь до 1000 км и нести на себе до 50 кг взрывчатки. Их же украинцы не раз использовали для атак на Казань.

Отметим также, что эксперты призывают рязанцев не выкладывать фото и видео последствий ударов, чтобы не сообщать противнику важную информацию.