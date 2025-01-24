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Изображение от mamewmy на Freepik
Происшествия

Опергруппа объяснила, какие сообщения после воздушной атаки на Рязань являются правдой, а какие – ложь

Валерия Мединская

После ночной воздушной атаки на Рязань 24 января региональная опергруппа дала разъяснение, какие сообщения о происшествии соответствуют действительности, а какие являются фейковыми.

Так, во время и после атаки БПЛАТ было очень много ложных сообщений о взрывах и пожарах. По предварительной информации, ликвидируются последствия попадания обломков сбитого беспилотника на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. Уточнённая информация будет позже.

На территории города частично пострадал один частный дом, пожар от обломка возник на крыше и был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет. Губернатор Павел Малков поручил оказать семье необходимую помощь,

— Все остальные адреса и красочные видео — фейки, которые размещают люди либо недальновидные, либо действующие в интересах другого государства. Пользуйтесь официальными источниками информации. Напоминаем, анонимности в интернете не существует! — говорится в сообщении.

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