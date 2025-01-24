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Происшествия

Над Рязанской областью уничтожено 20 беспилотников

Алексей Самохин

За прошедшую ночь над Россией средствами противовоздушной обороны был перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, атаки распределились следующим образом: 37 дронов сбили в Брянской области, 20 — в Рязанской, 17 — в Курской, ещё 17 — в Саратовской.

В Ростовской области уничтожено семь аппаратов, в Московской — шесть, столько же в Белгородской. Три дрона перехвачены над Воронежской областью, по два — в Тульской, Орловской и Липецкой областях. Кроме того, один беспилотник сбит в районе Крыма и ещё один — над Москвой.

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