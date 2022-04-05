Николай Любимов раскритиковал темпы и качество уборки улиц Рязани

Губернатор Рязанской области Николай Любимов 5 апреля провёл заседание регионального правительства. На нём он поднял вопрос качества уборки улиц Рязани и других муниципалитетов.

- Реклама -

По его словам, в социальных сетях поступает много жалоб на грязь и мусор во дворах, кварталах, парках, скверах и на остановках. И хотя в субботу в Рязани прошёл первый общегородской субботник, его недостаточно.

По словам главы региона, важно усиливать работу по благоустройству и вести её системно.

— Ежегодные мероприятия, которые проводятся после зимы, должны быть уже давно отработаны до автоматизма, в том числе эффективное распределение рабочей силы, использование спецтехники, определение сроков выполнения работ, закрепление участков, — заявил он.

По словам Любимова, ни темпы, ни качество уборки нельзя назвать удовлетворительными. Главам муниципальных образований поручено активизировать работу по благоустройству, а Госжилинспекции – контроль за неисполняющими обязанности управляющими компаниями. Губернатор также жителей региона по возможности принять участие в уборке территорий.

- Реклама -

Ранее Николай Любимов поручил навести порядок в улицах муниципалитетов до 1 мая.

Добавим, что из областного бюджета в 2022 году на благоустройство дворов будет направлено 180 млн руб. По мнению Любимова, это хорошая дополнительная поддержка, средствами необходимо распорядиться эффективно.