«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице № 11 в покупке уникального аппарата дистанционного дробления камней мочевой системы.
Также строительная компания приняла непосредственное участие в ремонте операционной, где установлен аппарат.
Немецкий литотриптер Dornier Gemini для дистанционного дробления камней мочевой системы признан лучшим в мире. Такой метод лечения — современный, щадящий и в то же время высокотехнологичный. Он позволяет без единого разреза удалить камни в почках, мочеточнике и мочевом пузыре.
Также он отметил, что за год операции на литотриптере врачи смогут сделать более чем шестистам пациентам. В Рязанской области заболевание мочекаменной болезнью достаточно распространено: 600 случае на 100 000 населения и рецидив в 80% случаев в течение 5 лет. Новый литотриптер будет очень востребован среди жителей региона и, по прогнозам врачей, полностью закроет потребность в подобных операциях.
О том, как шла работа над проектом по установке аппарата и ремонту операционной, рассказал управляющий директор ГК «Зелёный сад — наш дом» Андрей Оришкевич.
Сейчас литотриптер проходит регистрацию в Росздравнадзоре по Рязанской области. В ближайшем будущем в 11-й больнице начнут делать операции на уникальном и самом современное оборудовании.