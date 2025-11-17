Понедельник, 17 ноября, 2025
Рязанские школы получили знак качества Рособрнадзора за высокие результаты и оценивание

Рязанские городские школы стали обладателями знака качества Рособрнадзора, который присваивается образовательным организациям, чьи результаты и подходы признаются образцовыми. Проект «Знак качества образовательных учреждений» задуман как инструмент выделить сильные и успешные школы, на которые могут равняться коллеги. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Идея инициативы — не просто отметить «отличников», а сформировать пул школ, у которых можно перенимать опыт и эффективные практики организации учебного процесса и системы оценивания. Фактически это негласный федеральный ориентир: сюда попадают те, кто стабильно держит высокую планку и делает это честно и прозрачно.

Проект реализуется по двум ключевым направлениям. Первое — «Высокие образовательные результаты»: знак в этой номинации получают школы, показывающие высокие, но при этом объективные результаты обучения. В этот список по стране вошли 330 школ из 63 регионов России.

Второе направление — «Высокая культура оценивания», где акцент делается не на баллах как таковых, а на честности и объективности подхода к выставлению оценок. Здесь важна не только успеваемость, но и то, насколько прозрачно и справедливо оценивают знания детей, без «натягивания» показателей.

В номинации «Высокие образовательные результаты» знак качества получили два рязанских лицея — №4 и №52. 

В направлении «Высокая культура оценивания» знак качества получили сразу несколько рязанских школ: №7, №14, №43, №67, №69 и гимназия №2 имени И.П. Павлова. Это означает, что именно в этих учреждениях особо отмечена объективность оценивания и выдержанность стандартов при проверке знаний.

Проект «Знак качества образовательных учреждений» работает как система мягкой, но публичной маркировки качества. Для школ это признание на федеральном уровне и ориентир для дальнейшего развития, для педагогов — подтверждение того, что их подходы и усилия замечены и одобрены профессиональным сообществом.

Для родителей такой знак становится понятным и наглядным маркером при выборе школы: он показывает, где уже выстроены сильные учебные практики и где можно ожидать честного отношения к результатам ребёнка. Для всей системы образования это способ выделить точки роста, где не только учат хорошо, но и готовы делиться своим опытом с другими.

