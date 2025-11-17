Вспыло удивительное пророчество Жириновского о судьбе США и семьи Трампа

Имя Владимира Жириновского всё чаще вспоминают в связи с его громкими заявлениями, которые спустя годы неожиданно перекликаются с реальностью. С момента смерти политика прошло больше трёх лет, а его фразы продолжают разбирать и цитировать. Многие считают, что часть его прогнозов звучит удивительно актуально, что и поддерживает интерес к теме, пишет aif.ru.

Самые обсуждаемые высказывания Жириновского

Жириновский охотно комментировал международную повестку и нередко делал резкие заявления. В 2018 году он заявил, что власть в США останется в руках семьи Дональда Трампа до середины века. По словам политика, американский лидер «добьётся второго срока, затем два срока займёт его дочь, а после этого несколько сроков — его зять». Восстановление Трампа в Белом доме в 2024 году действительно стало неожиданным моментом для многих наблюдателей, из-за чего старые фразы Жириновского снова оказались в центре внимания.

Он делал прогнозы и по поводу Крыма — задолго до событий 2014 года. Жириновский подчёркивал, что российский флот из Севастополя «не уйдёт», а жители полуострова имеют право «жить под российским флагом», если сами этого пожелают. Спустя годы эти слова звучат как предвосхищение дальнейших геополитических событий.

В 2018 году он рассуждал о возможной встрече Путина и Трампа, уверяя, что лидеры способны договориться о разделе сфер влияния на Украине. Он описывал картину, при которой западная часть страны уходит в НАТО и ЕС, а Новороссия остаётся под российским флагом. Подобные заявления тогда казались эпатажными, но сегодня продолжают обсуждаться как пример его политической интуиции.

Жириновский нередко говорил о неких «проектax» — в частности, о «Хьюстонском», направленном против России, и «Гарвардском», который, по его мнению, стал причиной распада СССР. Эти сюжеты активно разошлись по СМИ и сформировали вокруг политика образ человека, способного видеть скрытые политические механизмы.

Он высказывал уверенность и в том, что Дональд Трамп сумеет урегулировать кризисы на Ближнем Востоке, наладить диалог с Китаем и даже получить Нобелевскую премию трижды. Страсть Трампа к престижной награде стала известна широкой публике совсем недавно, но Жириновский говорил об этом задолго до появления первых заявок.

Почему его слова воспринимают как пророчества

При жизни его нередко называли то «оракулом», то «политическим шаманом». Сам он относился к этому с иронией. В интервью Жириновский пояснял, что не пытается предугадывать будущее, а лишь анализирует доступные факты и делает выводы.

Многие политологи согласны с таким объяснением. Они связывают точность отдельных прогнозов не с мистикой, а с глубокой осведомлённостью и умением просчитывать последствия крупных международных событий. Его манера подачи усиливала этот эффект: простая речь, яркие образы, уверенность и эмоциональность помогали ему выделяться среди других политиков.

В 2022 году президент Владимир Путин отмечал, что у Жириновского были «глубокие знания», на которых и строились его прогнозы. Слова главы государства только укрепили культурный образ политика как человека, чьи оценки нередко опережали время.

Мнение эксперта

Директор института стратегических исследований РУДН Евгений Семибратов считает, что сегодня образ Жириновского проходит этап медийной мифологизации. По словам эксперта, экранный образ не отражал настоящего характера политика.

Студенты-международники вспоминали, что на встречах он производил впечатление вдумчивого аналитика, способного объяснять сложные процессы простым языком.

Семибратов подчёркивает: многие его заявления выглядели ярко, но при этом базировались на очевидных тенденциях. Развитие украинского конфликта или стремление Трампа к Нобелевской премии вполне могли быть предсказаны опытным наблюдателем. Поэтому феномен «пророчеств» Жириновского, по мнению эксперта, объясняется не чудесами, а внимательностью, длительным опытом и умением выразить мысль так, чтобы её услышали.