Несколько крупных жилых комплексов строятся в Рязани

Госстройнадзор Рязанской области на странице ВКонтакте рассказал о строительстве в Рязани новых жилых комплексов.

В микрорайоне Олимпийский возводится ЖК «Северный 8». Представители Госстройнадзора проверили ход работ и соответствие монолитного каркаса здания на уровне 16-20 этажей проектной документации. 

Сейчас строители продолжают монтаж наружных стен и внутренних перегородок, ставят окна, проводят разводку инженерных систем и сетей.

На площадке, ограниченной улицами Есенина, Грибоедова и Фирсова, строится ЖК «Арт Кварталы». Там эксперты ведомства проверили ход земляных работ, армирования фундаментных плит секций Аб, А7.

Завершается  строительство ЖК «Метропарк 3». 25-этажный жилой дом рассчитан на 210 квартир. Здание оборудовано крышной котельной, проведено благоустройство территории. Около дома смонтированы детские и игровые площадки, зоны отдыха.

Уже завершено строительство современного многоэтажного паркинга рядом с жилым комплексом «Нобель», расположенным на улице Новой. Вместимость автостоянки —  104 автомобиля. Объект оснащён системами видеонаблюдения и контроля доступа. 

