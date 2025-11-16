Александр Кержаков отправился на матч сборной России в куртке ФК «Рязань»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отправился на матч против Чили в Сочи в куртке ФК «Рязань». Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

Кержаков, в настоящее время работающий тренером, посетил матч в куртке с логотипом рязанского клуба. Болельщики подарили легендам российского спорта экипировку местного клуба во время короткой остановки поезда на вокзале Рязань-2.

Владислав Радимов и Александр Кержаков выразили благодарность за тёплый приём. На вокзале их встретили фанаты, несмотря на раннее утро. Множество людей пришло, чтобы проводить бывших игроков сборной России в 5 утра. Среди подарков были соленья, сало и куртка футбольного клуба «Рязань».

Товарищеская игра между сборными России и Чили прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.