Воскресенье, 16 ноября, 2025
-1.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиГлавные новости

Александр Кержаков отправился на матч сборной России в куртке ФК «Рязань»

Анастасия Мериакри
Фото: https://vksport.vkvideo.ru/video-92639977_456260966

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков отправился на матч против Чили в Сочи в куртке ФК «Рязань». Соответствующее видео опубликовано в социальных сетях.

Кержаков, в настоящее время работающий тренером, посетил матч в куртке с логотипом рязанского клуба. Болельщики подарили легендам российского спорта экипировку местного клуба во время короткой остановки поезда на вокзале Рязань-2.

Владислав Радимов и Александр Кержаков выразили благодарность за тёплый приём. На вокзале их встретили фанаты, несмотря на раннее утро. Множество людей пришло, чтобы проводить бывших игроков сборной России в 5 утра. Среди подарков были соленья, сало и куртка футбольного клуба «Рязань».

Товарищеская игра между сборными России и Чили прошла 15 ноября на стадионе «Фишт» в Сочи.

Самые читаемые материалы

Новости России

Баранец: Ошибка Ельцина до сих пор бьет по России

В ходе операции в Санкт-Петербурге задержали российского гражданина, который пытался передать секретные сведения, связанные с военными вертолетами и системами противовоздушной обороны
Новости России

Петербуржец позволял шестерым друзьям заниматься сексом с дочерью

Полицейские задержали шесть жителей Петербурга за развратные действия в...
Происшествия

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.
Новости России

Mash: Дибров сбежал из России после скандального видео

Телеведущий Дмитрий Дибров уехал из России после публикации видео,...
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

Последние новости

Возле рязанской ОКБ несколько дней лежит труп собаки

Рязанка выразила обеспокоенность тем, что труп может начать разлагаться.

На площади Ленина в Рязани монтируют главную городскую ель

Планируется, что установка дерева займет три дня. Украшение и подключение иллюминации планируется начать позже.

Рязанские школы получили знак качества от Рособрнадзора

Отмечены лицей №4 и лицей №52 города Рязани.

Рязанцы подали более 14 тысяч заявок на газификацию в селах

Недавно перечень льготников был расширен, и теперь выплаты и субсидии на догазификацию доступны семьям участников СВО.

Рязанский Мампус признан лучшим амбассадором России

Мампус — главный герой интерактивного путеводителя, созданного для развития детского туризма в регионе.

Три населенных пункта остались без света из-за порывистого ветра в Кадомском районе

В селе Восход из-за падения дерева произошло повреждение электропроводов.

В рязанской школе ученикам запретили посещать туалет во время урока без медицинской справки

Об этом местные жители пожаловались Екатерине Мизулиной.

В Рязани прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Маскировочные сети являются важным расходным материалом в зоне боевых действий.

Будущие абитуриенты узнали о направлениях подготовки РГУ на Дне открытых дверей

Абитуриенты смогли ознакомиться с институтами и факультетами, получить ценные советы от руководства и выпускников университета.

Рязанка Виктория Захарова прошла в следующий этап шоу «Голос. Дети»

Вместе с другими участниками — Марком Петросяном и Ариной Ковригиной — Виктория исполнила сложную композицию «Shackles (Praise You)» в дуэте Mary Mary.

Влюбленные преодолели полторы тысячи километров, чтобы быть вместе

Владимир сразу проникся симпатией к Дарье, но она не ответила ему взаимностью.

В отделении реанимации и интенсивной терапии ОКБ проводится ремонт

В рамках ремонта будет произведена замена светильников, ламп и мебели.

В рамках месячник по озеленению в Рязани высадили 668 растений

В общей сложности сотрудники МБУ «УДТ» высадили 668 растений, в том числе 350 деревьев и 318 кустарников.

В Рязани будет проводиться уничтожение обломков БПЛА

Жителей просят сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков.

Ветеран ВОВ и Почётный гражданин Рязани Мария Гаврилова отметила 102-й день рождения

В начале войны она работала грузчиком, загружая продовольствие в эшелоны, отправлявшиеся на фронт.