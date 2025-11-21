Хоккеисты «Рязани-ВДВ» выиграли матч в Тамбове 

В четверг, 20 ноября, хоккейный клуб «Рязань-ВДВ» в рамках чемпионата ВХЛ играл в Тамбове и добился победы — 5:2.

Победу прокомментировал главный тренер рязанской команды Павел Зубов.

«Всех болельщиков с победой, команду с победой, хорошая такая игра, звонкая была. Не буду говорить, что уровня плей-офф, там и похлеще есть, но вышли и та, и та команда, чтобы победить. Мы забили на три гола больше, мы победили, поэтому самое основное сейчас восстановиться и в Ростов с новыми силами».

Следующую игру рязанцы проведут 22 ноября в Ростове с местным клубом.