Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

В ночь на 15 ноября на Рязанскую область была совершена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. На территории региона сбили 25 вражеских дронов.

По словам губернатора Павла Малкова, вследствие падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории местного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.

В Рязанской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Ее объявили ночью 15 ноября. Сообщение от РСЧС пришло в 03:17. Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.