Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
В ночь на 15 ноября на Рязанскую область была совершена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. На территории региона сбили 25 вражеских дронов.

По словам губернатора Павла Малкова, вследствие падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории местного предприятия.

«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте работают оперативные службы», — отметил глава региона.

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.

В Рязанской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Ее объявили ночью 15 ноября. Сообщение от РСЧС пришло в 03:17. Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам. 

Общество

Мощный хлопок в небе над Рязанью слышали жители в ночь на 14 ноября

Рязанцы проснулись от громкого звука около 01:50. Хлопок слышали во многих районах города. 
Главные новости

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.
Погода

Рязанская область готовится к снегу и штормовому ветру

По данным Гидрометцентра и спутниковых систем наблюдения, 15 и 16 ноября в регионе прогнозируется сложная метеообстановка — дожди сменятся мокрым снегом, а температура резко опустится ниже нуля.
Новости России

Экс-командир «Вагнера» объяснил, зачем распространяют слухи о Пригожине

Он провёл параллель с историей, когда Колин Пауэлл размахивал пробиркой с сибирской язвой, призывая войти в Ирак.
Новости России

Судмедэксперт рассказал, что произошло с телами семьи Усольцевых в тайге

Тела семьи Усольцевых, которая пропала без вести в красноярской...

Последние новости

В Рязанской области сбили 25 украинских БПЛА за ночь

С 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября силами противовоздушной обороны в РФ были перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата.

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани

Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.  

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя.

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

Судя по снимку, курьер не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве. 

Рязанская область готовится к снегу и штормовому ветру

По данным Гидрометцентра и спутниковых систем наблюдения, 15 и 16 ноября в регионе прогнозируется сложная метеообстановка — дожди сменятся мокрым снегом, а температура резко опустится ниже нуля.

В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола.

Полиция депортировала из Рязани преступников-мигрантов, осуждённых за грабёж и разбой

После завершения сроков заключения суд принял решение, что их дальнейшее пребывание в России недопустимо.

В Рязани подросток на электросамокате угодил под «Гранту»

Вечером 12 ноября на улице Интернациональной в Рязани произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля.

В Рязани по нацпроекту отремонтировали улицу Юбилейную

Работы проводились на участке дороги длиной 450 метров, расположенном между улицами Новаторов и Крупской.

В Рязани завели дело о покушении на убийство мужчины

В ходе ссоры, вспыхнувшей на фоне употребления алкоголя, между подозреваемым и 41-летним потерпевшим произошел конфликт. Разгоряченный мужчина схватил нож и ударил потерпевшего в грудь.

Пьяная драка у кафе в центре Рязани закончилась поножовщиной

В ночь с 10 на 11 ноября жители Рязани сообщили в полицию о серьезном инциденте — у кафе на центральной улице города мужчина получил несколько ножевых ранений

Отбой угрозы БПЛА объявлен в Рязани 

Беспилотная опасность была объявлена в регионе 12 ноября в 17:06. Затем дважды приходили сообщения о том, что угроза продлевается. 

Массовое ДТП с фурой произошло на Солотчинском мосту

Столкнулись фура и несколько легковых автомобилей.

Грузовик насмерть сбил велосипедиста в Сараевском районе

Происшествие произошло на трассе Сапожок – Сараи – Борец – Шацк.

В Рыбновском районе выявили нарушения в проекте госзакупки

Муниципалитет не подписал акт выполненных работ в установленный 20-дневный срок