В Рязанской области сбили 25 украинских БПЛА за ночь

Анастасия Мериакри

За ночь с 14 на 15 ноября в Рязанской области было уничтожено 25 украинских БПЛА. Об этом сообщает министерство обороны России.

С 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября силами противовоздушной обороны в РФ были перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Они были сбиты в различных регионах России: 25 дронов над Рязанской областью, 17 над Ростовской областью, 8 над Тамбовской областью, 5 над Воронежской областью. По 2 беспилотника уничтожены над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному вражескому БПЛА сбили в Тульской, Самарской областях и Республике Татарстан.

В Рязанской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Ее объявили ночью 15 ноября. Сообщение от РСЧС пришло в 03:17. Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам. 

Последние новости

Возгорание произошло на рязанском предприятии из-за ночной атаки БПЛА

Напоминаем, что в регионе действует запрет на публикацию в социальных сетях фотографий и видеоматериалов, связанных с местом инцидента.

Где провести ближайшие выходные в Рязани? Афиша мероприятий на 15-16 ноября

Рязанцев ждут несколько интересных спектаклей, концерты и мастер-классы.

Угроза атаки БПЛА вновь объявлена в Рязани

Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.  

В Рязани арестован мужчина, подозреваемый в покушении на убийство

По данным следствия, инцидент произошёл ночью 12 ноября 2025 года. Между подозреваемым и 41-летним мужчиной вспыхнула ссора, возникшая на почве употребления алкоголя.

Курьер «Самоката» попал в ДТП в центре Рязани

Судя по снимку, курьер не пострадал, чего не скажешь о его транспортном средстве. 

Новая «Иллюзия обмана» и «Горыныч»: что посмотреть в кинотеатрах Рязани на выходных

Когда вы в последний раз были в кино? Самое время устроить себе приятный вечер! Ловите свежую подборку фильмов, которые уже вышли в прокат. Их уже можно посмотреть в кинотеатрах Рязани. 

В Рязани девушка попала под колёса — прокуратура выяснила причину

В Железнодорожном районе Рязани прокуратура проверила обстоятельства ДТП, произошедшего у дома № 82/33 на улице Ленинского Комсомола.

В кинопарке «КасимовФильм» откопали монету времён Анны Иоанновны

Такие монеты чеканили при императрице Анне Иоанновне, племяннице Петра I, правившей с 1730 по 1740 год.

«Зелёный сад — наш дом» помог больнице №11 в Рязани получить уникальный аппарат 

«Зелёный сад — наш дом» оказал помощь больнице №...

Полиция депортировала из Рязани преступников-мигрантов, осуждённых за грабёж и разбой

После завершения сроков заключения суд принял решение, что их дальнейшее пребывание в России недопустимо.

Погода в Рязанской области резко ухудшится на выходных 

Синоптики предупредили рязанцев о мокром снеге и штормовом ветре

Завод «Закорд» стал 20-м участником проекта «Кадры для инвесторов» Корпорации развития

Компания строит новый производственный комплекс на территории индустриально-производственного парка «Рязанский».

Рязанцам рассказали, кто будет учиться в новой школе для одарённых детей 

В новой школе для одарённых детей, которая строится в...

В Рязани подросток на электросамокате угодил под «Гранту»

Вечером 12 ноября на улице Интернациональной в Рязани произошла авария с участием электросамоката и легкового автомобиля.

Мероприятия Новогодней столицы пройдут в Рязани с 13 декабря по 7 января 

Самые массовые намечены на 13 декабря, в ночь на 1 января и на 7 января 2026 года на Лыбедском бульваре.