В Рязанской области сбили 25 украинских БПЛА за ночь

За ночь с 14 на 15 ноября в Рязанской области было уничтожено 25 украинских БПЛА. Об этом сообщает министерство обороны России.

С 23:00 14 ноября до 7:00 15 ноября силами противовоздушной обороны в РФ были перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата. Они были сбиты в различных регионах России: 25 дронов над Рязанской областью, 17 над Ростовской областью, 8 над Тамбовской областью, 5 над Воронежской областью. По 2 беспилотника уничтожены над Белгородской, Саратовской и Липецкой областями. По одному вражескому БПЛА сбили в Тульской, Самарской областях и Республике Татарстан.

В Рязанской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Ее объявили ночью 15 ноября. Сообщение от РСЧС пришло в 03:17. Жителей региона просят уйти с улиц и укрыться в зданиях, а также не подходить к окнам.