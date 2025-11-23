Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

В ночь с 22 на 23 ноября в Рязанской области сбили один вражеский беспилотник. Соответствующие данные публикует Минобороны России.

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации. 36 аппаратов были сбиты над Чёрным морем, 10 — над территорией Республики Крым, 9 — над Брянской областью, 7 — над Воронежской областью, 4 — над Краснодарским краем и 3 — над Смоленской областью. По два дрона были уничтожены над Московским регионом и Белгородской областью. По одному беспилотнику было сбито в Калужской и Рязанской областях.

Атаку прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб».

Напомним, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.