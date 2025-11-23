Воскресенье, 23 ноября, 2025
Возгорание произошло на предприятии в Рязанской области в результате ночной атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
В ночь с 22 на 23 ноября в Рязанской области сбили один вражеский беспилотник. Соответствующие данные публикует Минобороны России.

За минувшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны нейтрализовали 75 украинских беспилотников на территории Российской Федерации. 36 аппаратов были сбиты над Чёрным морем, 10 — над территорией Республики Крым, 9 — над Брянской областью, 7 — над Воронежской областью, 4 — над Краснодарским краем и 3 — над Смоленской областью. По два дрона были уничтожены над Московским регионом и Белгородской областью. По одному беспилотнику было сбито в Калужской и Рязанской областях.

Атаку прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Из-за падения обломков произошло возгорание на территории одного предприятия, которое оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб».

Напомним, что в регионе действует запрет на публикации в соцсетях фото и видео последствий террористических атак.

Новости России

Игры закончились: Россия готовит для Украины «Зимний шторм»

«Такие вещи просто так не показывают. Это не случайно. Это наша земля, и мы её освободим»
Происшествия

Новости России

SHOT: взрывы прогремели над Саратовом и Энгельсом 

Местные жители сообщили, что слышали около 16 хлопков, также люди видели вспышки.
Медицина

Пациентку с «невидимым» раком первой стадии спасли в Рязанской ОКБ

Женщина, родившаяся в 1973 году, не посещала врачей с 2023 года.
Новости России

Похищавших ветеранов СВО преступников задержали в Москве

По версии следствия, задержанные вымогали деньги не только у ветеранов спецоперации, но и у членов их семей и инвалидов. 